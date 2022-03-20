Авто въехало в толпу в Бельгии. 6 погибших, больше 30 раненых

Шесть человек погибли в Бельгии после наезда автомобиля на группу людей, проводивших карнавальное шествие, еще 10 в тяжелом состоянии находятся в больницах. Об этом РИА «Новости» сообщило со ссылкой на Минздрав.

Порядка 27 человек также получили легкие травмы.

Правоохранители сообщили, что на месте происшествия задержаны два молодых человека, которые находились в автомобиле, проводится расследование.

По предварительной информации, признаков теракта в их действиях не предусмотрено.

Происшествие произошло утром 20 марта в Стрепи-Бранкьи. Во второй половине дня на место трагедии отправятся король Филипп и премьер-министр Александр де Кроо.

На западе Техаса утром 18 марта жертвами столкновения пикапа с фургоном стали девять человек.