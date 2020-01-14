Шесть человек погибли при обвале дороги на северо-западе Китая

В китайской провинции Цинхай произошел обвал дороги. Асфальт провалился рядом с автобусной остановкой. Шесть человек погибли, еще 16 пострадали.

Под землю днем понедельника в городе Синин ушел пассажирский автобус, сообщило Центральное телевидение Китая. Инцидент произошел рядом с больницей Красного креста.

К утру 14 января спасателям удалось обнаружить шесть тел из 10 пропавших без вести.

На месте до сих пор работают поисково-спасательные службы. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь. Медики оценивают состояние раненых как стабильное.

Причины обвала устанавливаются.