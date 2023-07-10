Мир 10 июля 2023, 10:59 Шесть человек погибли при нападении мужчины на детский сад в Китае SCMP: шесть человек погибли при нападении мужчины с ножом на детский сад в Китае Unsplash

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Шесть человек погибли, один получил ранения в результате нападения мужчины с ножом в детском саду в юго-восточной провинции Китая Гуандун. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на детский сад в уезде Ляньцзян 10 июля в 07:40 по местному времени (02:40 по московскому времени). В результате погибли учитель, двое родителей и трое детей. О состоянии пострадавшего не сообщается. Подозреваемого задержали через 20 минут после нападения. Им оказался 25-летний местный житель по фамилии Ву.

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По данным отдела общественной безопасности уезда Кайцзян, подозреваемый совершил умышленное нападение. Мотивы его действий пока остаются неизвестными.

В конце июня мужчина ранил ножом двух человек на железнодорожном вокзале в Китае. Нападение произошло в провинции Шаньси. Пострадавших доставили в больницу, один из них скончался. Подозреваемого задержали, сообщили «Известия».