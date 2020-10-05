Шесть человек погибли при наезде грузовика на рынок в Китае

В понедельник в китайской провинции Ганьсу произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Грузовик врезался в сельскохозяйственный рынок. По предварительным данным, погибли шесть человек.

Все произошло в районе деревни Чабучжэнь в городском округе Динси. Есть версия, что водитель транспорта потерял управление. Но точную причину предстоит выяснить специалистам. Информация об этом появилась на сайте агентства «Синьхуа».

В результате столкновения пострадали еще 14 человек, из них пять находятся в крайне тяжелом состоянии.

Накануне в Китае произошло массовое ДТП. На северо-восточной трассе фургон врезался в трактор и выскочил на встречную полосу, по которой ехала фура. Погибли 18 человек. Местные власти изучают обстоятельства произошедшего.