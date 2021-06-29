Шесть человек погибли при крушении парома у острова Бали

В Индонезии по меньшей мере шесть человек погибли при крушении парома у берегов острова Бали. Об этом со ссылкой на отдел полиции округа Джембрана сообщило агентство «Синьхуа».

Среди погибших трое мужчин и три женщины. Еще восемь человек получили ранения.

Спасателям уже удалось вытащить на берег 31 человека.

На борту пассажирского парома находились 56 человек: 41 пассажир и 15 членов экипажа. Судно направлялось с острова Ява и держало курс на Бали.

Спасательная операция продолжается.

В Сети появилось видео с места крушения парома.

В посольстве РФ в Индонезии ранее сообщили, что пока не располагают информацией о возможном нахождении россиян среди людей на затонувшем судне.

Пассажирский паром KMP Yunice с десятками пассажиров затонул во вторник. По какой причине это произошло, пока неизвестно.