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    29 июня 2021, 19:26

    Шесть человек погибли при крушении парома у острова Бали

    Александр Блинов

    В Индонезии по меньшей мере шесть человек погибли при крушении парома у берегов острова Бали. Об этом со ссылкой на отдел полиции округа Джембрана сообщило агентство «Синьхуа».

    Шесть человек погибли при крушении парома у острова Бали

    Среди погибших трое мужчин и три женщины. Еще восемь человек получили ранения.

    Спасателям уже удалось вытащить на берег 31 человека.

    На борту пассажирского парома находились 56 человек: 41 пассажир и 15 членов экипажа. Судно направлялось с острова Ява и держало курс на Бали.

    Спасательная операция продолжается.

    В Сети появилось видео с места крушения парома.

    В посольстве РФ в Индонезии ранее сообщили, что пока не располагают информацией о возможном нахождении россиян среди людей на затонувшем судне.

    Пассажирский паром KMP Yunice с десятками пассажиров затонул во вторник. По какой причине это произошло, пока неизвестно.