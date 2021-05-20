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    20 мая 2021, 13:41

    Шесть человек погибли при бунте в тюрьме Гватемалы

    Полина Петрова

    Не менее шести человек погибли при бунте, который произошел в исправительном учреждении, расположенном в гватемальском муниципалитете Кантель, 19 мая, сообщила газета Prensa Libre.

    Шесть человек погибли при бунте в тюрьме Гватемалы

    По информации журналистов, причиной массовых беспорядков стало противостояние заключенных из враждующих преступных группировок. Сотрудники пожарной службы страны в официальном Тwittеr-аккаунте подтвердили информацию о тюремном мятеже и жертвах, написал сайт kp.ru.

    «По предварительным данным, сообщается о шести погибших», — говорится в публикации.

    Тюрьма в которой случился бунт, переполнена. Объект рассчитан на 900 заключенных, но в учреждении находятся более 2,25 тысячи человек.