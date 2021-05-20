Шесть человек погибли при бунте в тюрьме Гватемалы

Не менее шести человек погибли при бунте, который произошел в исправительном учреждении, расположенном в гватемальском муниципалитете Кантель, 19 мая, сообщила газета Prensa Libre.

По информации журналистов, причиной массовых беспорядков стало противостояние заключенных из враждующих преступных группировок. Сотрудники пожарной службы страны в официальном Тwittеr-аккаунте подтвердили информацию о тюремном мятеже и жертвах, написал сайт kp.ru. «По предварительным данным, сообщается о шести погибших», — говорится в публикации. Тюрьма в которой случился бунт, переполнена. Объект рассчитан на 900 заключенных, но в учреждении находятся более 2,25 тысячи человек.