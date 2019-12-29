Шесть человек погибли при атаке на АЗС в Мексике

Неизвестные атаковали одну из АЗС в муниципалитете Урьянгато (штат Гуанахуато) в Мексике. Они подъехали к заправке на машинах и открыли огонь. Шесть человек погибли.

«В происшествии погибли шесть человек, еще пять раненых находятся в различных больницах», — приводит издание Milenio текст сообщения местной администрации. После нападения в Урьянгато приехали более 60 силовиков, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы рассказали, что огонь вели неизвестные из нескольких автомобилей. Они стреляли по обычным людям, которые заехали на заправку возле местной ярмарки. После этого нападавшие скрылись.

Мексику в последнее время накрыла волна насилия. Массовые убийства происходят на фоне войны между местными наркокартелями за контроль над транзитом кокаина в Соединенные Штаты. Более 32,6 тысячи убийств было совершено в Мексике с начала 2019 года. Мексиканские власти 1 декабря зафиксировали 127 убийств за один день.