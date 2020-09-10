Шесть человек погибли из-за лесных пожаров в США

Как минимум шесть человек погибли в лесных пожарах в США. Жертвы стихии есть в трех штатах — Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.

В Вашингтоне в лесном пожаре погиб ребенок, сообщает «Газета.ru». Также несовершеннолетний погиб в Орегоне. Вместе с ним жертвой пожаров стала его бабушка. В Калифорнии скончались три человека. Пока не удалось установить личности жертв.

В этом году США ставят рекорды по площади лесных пожаров. Особенно тяжелая ситуация в Калифорнии. Общая площадь возгорания на 9 сентября составляла 881,4 тысячи гектаров. Это на 88 тысяч больше, чем два года назад, когда был поставлен предыдущий антирекорд. Пострадали уже более четырех тысяч жилых домов и других построек.

По прогнозам, в ближайшее время опасность не уменьшится, а лишь возрастет, потому что погода не изменится. Сейчас в Калифорнии и других штатах очень высокие температуры, что способствует распространению огня. Например, в районе Вудленд-Хиллз в долине Сан-Фернандо зафиксировали рекордную температуру воздуха за всю историю метеонаблюдений в этом регионе — 49,4 градуса.