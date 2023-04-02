Мир 02 апреля 2023, 13:14 Шесть человеческих скелетов нашли в обмелевшем озере в США Newsweek: в обмелевшем озере Мид в США стали находить человеческие останки Youtube

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Из-за засухи на западе Соединенных Штатов сильно обмелело озеро Мид на границе между Невадой и Аризоной, и на его поверхности стали находить человеческие останки. За год там обнаружили как минимум шесть скелетов, написало издание Newsweek.

В частности, еще в октябре в озере нашли останки 39-летнего жителя Лас-Вегаса Дональда Смита, который пропал в далеком 1974 году. Его смерть признали несчастным случаем.

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Журналисты предположили, что в водоеме «еще многое предстоит найти».

Озеро Мид, сформировавшееся благодаря плотине Гувера, служит водохранилищем на реке Колорадо. Сейчас, по данным СМИ, оно заполнено лишь на 30%.

В феврале рыбак из американского штата Северная Каролина нашел в озере Норман автомобиль Ford Thunderbird, который принадлежал без вести пропавшей в 2008 году Тине Мартин. Машину зафиксировал гидролокатор. В салоне обнаружили останки владелицы автомобиля. Обстоятельства смерти женщины пока не установлены.