Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

«Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», — указала Шерон Стоун, отметив, что Путин и Трамп «очень разные».

По ее словам, президент России, управляя страной, руководствуется в своих действиях ее лучшими интересами. Трамп же, по мнению актрисы, часто хвастается и не совсем уважает свой пост.

Шерон Стоун также усомнилась в том, что у нынешнего американского лидера есть шанс быть переизбранным на второй срок в этом году.

Ранее сообщалось, что знаменитые американские актеры и деятели искусства снялись в видео, в котором обвинили Россию в вмешательстве в президентские выборы США. Среди знаменитостей были актеры Роберт де Ниро и Мартин Шин, а также писатель Стивен Кинг.