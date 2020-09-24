Шэрон Стоун назвала лучшего партнера по поцелуям в Голливуде

Изначально провокационный вопрос ведущего шоу Энди Коэна заставил артистку смущаться, но позже она рассказала о своем лучшем поцелуе в карьере.

Знаменитость отметила, что больше всего ее впечатлили поцелуи с коллегой по фильму «Казино» Робертом Де Ниро. Она объяснила, что с большим уважением относилась к работе артиста.

«Это был актер, которым я восхищалась больше всего, и на протяжении всей своей карьеры думала о том, что хочу сесть напротив Де Ниро и держать себя в руках», — отметила Стоун.

Она пошутила, что настолько была влюблена в своего коллегу, что даже если бы он ударил ее молотком по голове, она бы сказала, что это было потрясающе.