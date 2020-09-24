Шэрон Стоун назвала лучшего партнера по поцелуям в Голливуде
Шэрон Стоун, 62-летняя голливудская актриса, в интервью на YouTube-канале «Watch What Happens Live with Andy Cohen» рассказала, кто из ее партнеров по фильмам целуется лучше всех. Об этом сообщила «Экспресс газета».
Изначально провокационный вопрос ведущего шоу Энди Коэна заставил артистку смущаться, но позже она рассказала о своем лучшем поцелуе в карьере.
Знаменитость отметила, что больше всего ее впечатлили поцелуи с коллегой по фильму «Казино» Робертом Де Ниро. Она объяснила, что с большим уважением относилась к работе артиста.
«Это был актер, которым я восхищалась больше всего, и на протяжении всей своей карьеры думала о том, что хочу сесть напротив Де Ниро и держать себя в руках», — отметила Стоун.
Она пошутила, что настолько была влюблена в своего коллегу, что даже если бы он ударил ее молотком по голове, она бы сказала, что это было потрясающе.