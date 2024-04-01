Мир 01 апреля 2024, 11:12 Шеремет назвал главную фобию Украины Депутат Шеремет: железная дорога в Крым через новые регионы РФ — фобия Украины Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Железная дорога в Крым через новые российские регионы стала фобией для Украины. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов назвал проблемой железную дорогу, которую Россия прокладывает в новых регионах. Он обещал «справиться» с сухопутной частью переправы, намекнув на теракт и отметив, что «это будет проще, чем уничтожить Крымский мост».

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«Угрозы Буданова — это слова террориста. Для киевского режима любые успехи России, в том числе такие, как строительство новой железной дороги в Крым, — это фобия и мания», — подчеркнул Шеремет.

Он выразил уверенность в том, что Буданов не сможет уйти от ответственности за угрозы и диверсии на российских территориях.

Глава украинского ГУР говорил о выгодных для украинской армии атаках на Белгородскую область. По его словам, удары по этому российскому региону помогают растянуть группировку войск РФ и отвлечь их от обороны приграничной территории.