Шепчущий на пресс-конференции Байден напугал американцев

Странное поведение президента США Джо Байдена на последней пресс-конференции привело к появлению в Twitter хештега Creepy Joe (Жуткий Джо). Американский лидер отвечал журналистом шепотом и делал странные паузы в предложениях. Видео опубликовало издание Townhall.com.

На кадрах видно, как Байден склоняется к микрофону и отвечает журналистом хриплым шепотом.

«Я уже выделил им 1,9 триллиона долларов экономической помощи», — сказал президент США.

Запись быстро распространилась в Сети, а пользователи Twitter сравнили манеру общения Байдена повадками Голлума.

«Почему сегодня Джо Байден издавал такие звуки? Это было жутко».

Республиканские политики напомнили о возрасте президента и сравнили его с персонажами фильмов ужасов.

На минувшей неделе Байден нахамил журналистке Кейтлин Коллинз, которая задала ему вопрос по итогам саммита с президентом России Владимиром Путиным. Она заявила, что не увидела решения накопившихся проблем между двумя государствами. В ответ Байден попросил ее не лезть в дела, в которых она ничего не смыслит.