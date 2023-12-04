Мир 04 декабря 2023, 07:31 Схему США по ликвидации Зеленского назвали во Франции Политик Филиппо: США решили, что пора обвинить Зеленского в неудаче РИА «Новости»

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Власти США переложат вину за неудачи на украинского президента Владимира Зеленского, после чего уничтожат его. Об этом в социальной сети X сообщил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Таким образом он отреагировал на высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга с призывом готовиться к плохим новостям с Украины.

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«США поступят с Зеленским ровно так, как поступали всегда. Они создали марионетку, которую в нужное время бросят и уничтожат», — написал политик.

Филиппо также раскритиковал финансовую и военную помощь Запада Украине, призвав прекратить ее как можно скорее.

Ранее Столтенберг заявил, что из-за ослабевания поддержки Запада для Украины ситуация на поле боя ухудшиться. По его словам, необходимо готовиться к плохим новостям.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отмечал, что Столтенберг сказал то, что для ВСУ ситуация на поле действительно ухудшилась.