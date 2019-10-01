Shell призывает Конгресс США пересмотреть санкции в отношении «Северного потока — 2»
Компания Royal Dutch Shell направила в Конгресс США письмо о негативных последствиях санкций против строительства газопровода «Северный поток - 2», сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на российское представительство Shell.
Компания призывает конгрессменов обратить внимание на убытки для всех участников проекта от остановки строительства. По данным Reuters, ранее с тем же обращением выступила австрийская нефтяная компания OMW.
Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell — один из инвесторов «Северного потока - 2». Основной акционер компании — трастовый фонд Nederlands Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV, напрямую связанный с одним из крупнейших банков США — JPMorgan Chase.
Глубоководный газопровод строится на средства отечественного «Газпрома» и пяти европейских компаний: британо-нидерландской Shell, австрийской OMV, немецких Uniper и Wintershallи французской Engie.