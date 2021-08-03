Shell намерена возобновить деятельность в Ливии

Энергетическая компания Royal Dutch Shell рассматривает вариант с возобновлением своей деятельности в Ливии. Об этом сообщило РИА ФАН.

В 2012 году предприятие завершило геологоразведочные работы в Ливии, прекратив тем сам свою активность на территории страны. Основными факторами при принятии этого решения компания назвала шаткость положения и жесткие условия контракта EPSA IV. Руководство сочло экономически нецелесообразной дальнейшую работу.

Накануне представители Royal Dutch Shell выступили с заявлением о намерении возобновить свою деятельность в Ливии. Это заявление было сделано после встречи с председателем Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафой Саналлой.