Советник по работе со СМИ компании Shell Игорь Черняховский объяснил бездействие после информации о санкциях.

«Мы не строим свои планы на основе предположений СМИ. И не гадаем, произойдут те или иные, предсказанные ими, события в будущем», — заявил он.

Вице-президент по корпоративным коммуникациям Wintershall Dea Майкл Зассе рассказал, что компания следит за развитием событий в США. Однако «развивать тему спекуляций вокруг „Северного потока — 2“» он бы не хотел.

Сроки запуска газопровода не стали комментировать в обеих компаниях. Представители объяснили это тем, что они лишь кредитуют проект, но не связаны с самим строительством.

Напомним, 4 февраля немецкая газета Handelsblatt опубликовала информацию о вероятности введения Соединенными Штатами санкций против строителей и инвесторов «Северного потока — 2».

Ранее от комментариев этой информации отказались представители австрийской компании OMV.