Шекспира признали бисексуалом

Английский поэт и драматург Уильям Шекспир был бисексуалом. К такому выводу пришли исследователи, которые изучали его биографию и творчество.

О своем открытии они сообщили изданию The Telegraph.

Профессоры Стэнли Уэллс и Пол Эдмондсон расположили все 154 сонета, которые создал Шекспир, в хронологическом порядке, в котором они были написаны. Кроме того, они добавили к своему анализу сонеты, которые взяли из пьес Шекспира.

По словам исследователей, все произведения посвящены нескольким людям — не только женщинам, но и мужчинам. С каждым из них у драмматурга был роман, причем они пришлись на то время, когда он уже состоял в браке со своей женой Энн Хэтэуэй.

Профессор Эдмондсон подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что некоторые из сонетов Шекспир обращал не к женщинам, а к мужчинам. Он подчеркнул, что вопрос ориентации поэта беспокоит ученых уже долгие годы. Еще в 1980-х исследователи предположили, что Шекспир был геем, несмотря на то, что был женат и имел детей. Предположение о том, что драматург был бисексуалом более соответствует действительности.

Ранее стало известно, что студентов, которые учатся в Кембриджском университете, стали предупреждать о сценах сексуального насилия и домогательствах, которые содержаться в различных пьесах Шекспира. В расписании лекций, которые посвящались его творчеству, появился предупреждающий восклицательный знак в красном треугольнике.

Эту инициативу раскритиковал один из преподавателей вуза, который пожелал сохранить инкогнито. Он заявил, что сотрудники вуза должны готовить своих студентов к реальной жизни, с которой те столкнуться после ввыпуска, а не опекать на протяжении учебы.