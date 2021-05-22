Шекспира обвинили в расизме из-за строк в его пьесах

Исследователи назвали «спорными» пьесы Шекспира из-за некоторых его высказываний. В произведениях нашли строки, которые говорят о восхищении красотой «белизны кожи», а также систематическое противопоставление «темного» к «светлому», причем последнее всегда превозносилось. Сегодня эти и другие формулировки считаются расистскими.

Об этом сообщил Daily Telegraph. По данным издания, в театре «Глобус» в Лондоне сейчас проходит цикл семинаров под названием «Антирасистский Шекспир». Они направлены на «деколонизацию» его пьес и устранение преград, которые могли бы стать помехой к восприятию или исполнению его творчества.

Во время первого занятия ученые разобрали «Сон в летнюю ночь» — в ней обнаружили «спорную гендерную и расовую динамику». Речь идет в том числе о «бинарной системе темного и светлого», которую создает автор произведения. При этом первое играет отрицательную роль, а второе — положительную.

На протяжении всей пьесы белое считается красивым, а темное — непривлекательным, отметил актер Альдо Биллингсли, который выступал на семинаре. Например, это ярко выражено в строке «Кто ж ворона на голубя сменять не пожелает?» — предпочтение к птицам здесь связано с их окрасом.

Профессор Ванесса Корредера во время своего выступления отметила, что такие сопоставления черного и белого встречаются не только в этой пьесе, но и в других произведениях автора.

«Каждая пьеса — о расе, поскольку белизна упоминается в каждой пьесе», — подчеркнула она. Несмотря на это, выступающие на семинаре согласились, что зрители и читатели все равно могут любит Шекспира и критически воспринимать его творчество. Они уверены, что темнокожие актеры для пьес помогут придать спорным формулировкам новый смысл. Кроме того, актеры должны сами решать, какие фразы для них комфортны и как их можно обыграть.

Однако ученый-шекспировед сэр Стэнли Уэллс не согласился, что понятия темного и светлого имеют расистский подтекст. Он подчеркнул, что эти слова слишком многогранны.

«Я думаю, что Шекспир играет с этими различными значениями и разными оттенками смысла. Я бы не стал представлять Шекспира расистом, я думаю, что он гораздо искуснее в изображении своих персонажей», — подчеркнул он.