Шейте наряды из штор. Для европейцев сняли новое мотивирующее видео об экономии | 360°

Мир 09 ноября 2022, 13:20 Шейте наряды из штор. Для европейцев сняли новое мотивирующее видео об экономии Новое мотивирующее видео об экономии для жителей ЕС выложили в Сеть YouTube

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В Сети появился новый ролик, призывающий европейцев экономить, чтобы иметь возможность оплатить счета за электричество. Героями ролика стали мужчина и женщина, которые вынуждены выкручиваться, чтобы обновить гардероб.

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Дама вышла из положения и сшила новое платье из шторы, а ее кавалеру соорудили бабочку из обивки кресла. В конце видео появляется обращение к жителям Европы, которых просят зимой не покупать рождественские подарки, чтобы заплатить за электричество.

Это уже не первая социальная реклама на подобную тему. В минувший понедельник UEFA тоже выпустил ролик, в котором призвал европейцев экономить электроэнергию, сообщал РИА ФАН.

Авторы видео обратили внимание болельщиков, что дома довольно просто экономить ресурсы: в частности можно снизить температуру воздуха в комнатах, не забывать выключать свет, не оставлять открытым холодильник.

Большой резонанс вызвал в сентябре ролик «Газпрома» о долгой зиме, которая будет очень непростой для Евросоюза.