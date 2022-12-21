Мир 21 декабря 2022, 03:09 Шефу полиции Польши дали совет после случая с взорвавшимся украинским подарком Польский генерал Полько дал совет Шимчику увидеть российский сериал после взрыва подарка Pxhere

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Главному коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику рекомендовали в образовательных целях пересмотреть сериал «Четыре танкиста и собака». Такой совет дал генерал польского спецназа в отставке и исполняющий обязанности главы Бюро национальной безопасности Роман Полько. Об этом сообщил Fakt.

В кабинете Шимчика ранее взорвался подарок, который тот получил во время визита на Украину. В результате пострадали два человека, в том числе сам Шимчик.

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Полько с сожалением отметил, что возможно высокопоставленный офицер полиции может быть не знаком с таким оружием. Однако он подчеркнул, что это не является оправданием.

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Шеф полиции, по его словам, должен знать, что не следует брать в руки незнакомые предметы. Подарок должны были проверить спецслужбы, отметил генерал, но этого не произошло.

«Посмотрел бы, что ли, этот комендант „Четырех танкистов и собаку“. В одной серии кто-то из танкистов хотел поднять пистолет, а Янек ему сказал: „Стой!“ — так как он был заминирован <…> Мог бы посмотреть этот обучающий отрывок. Может, тогда бы правильнее отреагировал», — добавил Полько.