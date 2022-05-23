Зеленский предложил странам взять шефство над регионами Украины

Страны и международные компании могут взять на себя шефство над регионами Украины для финансовой помощи в их восстановлении после завершения специальной операции. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что убытки Украины на сегодняшний день составляют полмиллиарда долларов, поэтому без международной помощи восстановить пострадавшие города и регионы невозможно.

«Мы предлагаем специальную, историческую, весомую модель восстановления, когда у каждой из стран-партнеров, либо у городов-партнеров, либо у компаний-партнеров будет историческая возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом, либо общиной, либо отраслью», — заявил Зеленский.

Украинский лидер заявил, что рассчитывает на финансовую помощь Евросоюза, а также на замороженные счета России.

«Российские активы, которые рассеяны по многим юрисдикциям, должны быть найдены, они должны быть конфискованы или заморожены. И потом они должны быть перечислены в специальный фонд, который может быть использован, чтобы помочь всем, кто пострадал», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что работа над предварительным планом по восстановлению Украины уже началась, но для финансирования работ необходимы вливания. Он сравнил их с планом Маршалла, когда страны Европы после Второй мировой войны получали средства от США.

По словам Зеленского средства пойдут не только на восстановление, но и на модернизацию, которая позволит вернуться к нормальной жизни.