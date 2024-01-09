Мир 09 января 2024, 05:17 Шефа Пентагона Остина перевели из интенсивной терапии в палату Пентагон: Остина перевели из интенсивной терапии в отдельную палату Chad Mcneeley/Dod / Global Look Press

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Министра обороны США Ллойда Остина перевели из отделения интенсивной терапии в отдельную палату. Об этом сообщил на официальном сайте представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Министр Остин в настоящее время остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии. <…> Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и выздоравливает в более уединенном помещении больницы», — сообщил Райдер.

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Представитель Пентагона также сообщил, что Остин продолжает выполнять свои обязанности. Глава Минобороны имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи и продолжает следить за повседневными операциями ведомства по всему миру.

Ранее Остин сообщил, что пошел на поправку и рад приступить к своим обязанностям. Глава Пентагона признал, что нужно было лучше информировать СМИ о своем состоянии и госпитализации.