Шеф-редактора газеты Bild отстранили от работы после жалоб женщин-коллег

Шеф-редактора ежедневной немецкой газеты Bild Юлиана Райхельта временно отстранили от работы. На его неподобающее поведение пожаловались коллеги-женщины.

В частности, его обвинили в буллинге и харассменте. Известно, что как минимум шесть сотрудниц были недовольны поведением редактора. После обвинений он сам попросил руководство его отстранить, пока не будет проведено расследование. Рейхельт все обвинения отрицал.

«Шеф-редактор популярной ежедневной немецкой газеты Bild Юлиан Райхельт временно прекращает выполнять свои служебные обязанности», — передало издание DW заявление немецкой медиагруппы Alex Springer, которая является владельцем газеты.

Провести проверку поручили юридической фирме FreshFields. Специалисты уже связалась с несколькими пострадавшими. Также шеф-редактора могут обвинить в оказании психологического давления.

Солистка российской группы Littlе Вig Софья Таюрская рассказала, как стала жертвой домогательств. Несколько лет назад она пришла в купальнике в спа-салон. Там массажист во время процедуры снял ей бюстгальтер и начал массировать грудь.