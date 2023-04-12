Мир 12 апреля 2023, 17:39 Шеф-редактор «Sputnik Литва» заболел в рижской тюрьме «Sputnik Литва» сообщило о болезни своего шеф-редактора Марата Касема в тюрьме

Читать 360tv в

Арестованный шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем заболел. Об этом сообщило агентство в Telegram-канале со ссылкой на друзей журналиста.

«По данным друзей Марата, у него ангина», — уточнили в публикации.

Реклама

У мужчины несколько дней держалась высокая температура. Он пропил курс антибиотиков. После него журналист стал чувствовать себя лучше, но боль в горле сохраняется.

Ранее адвокат шеф-редактора «Sputnik Литва» сравнил его содержание в тюрьме с пытками. У журналиста, который находится в антисанитарных условиях, обострились хронические заболевания.

Защитник отметил, что Касема намеренно довели до критического состояния, чтобы добиться от него признательных показаний.

ООН изучит обстоятельства задержания Касема. Об этом заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик. Он напомнил о важности соблюдения всех юридических процедур в деле с задержанием журналиста.