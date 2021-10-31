Шеф-повара и помощника директора задержали после отравления россиян в отеле в Хургаде

Туристы массово отравились в отеле в Хургаде. В итоге сотрудники полиции задержали шеф-повара и помощника директора отеля. Об этом сообщила Генпрокуратура Египта.

«Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого ГП задержала их и поручила полиции провести проверку», — привело сообщение ведомства РИА «Новости».

Как уточнили в Генпрокуратуре, в результате отравления в больницу попали 29 россиян, 14 эстонцев и четверо чехов. Специалисты уже взяли образцы еды и напитков, подававшихся в отеле. Теперь они должны будут сделать анализы и предоставить отчет.

Правоохранители опросили отравившихся туристов и других постояльцев отеля. Также на вопросы полиции ответили врачи, наблюдающие за состоянием пациентов.

Состояние здоровья туристов ухудшилось в ночь на 30 октября. Утром отдыхающих с признаками отравления начали госпитализировать. По решению Минтуризма отель закрыли на неопределенный срок. Директора AMC Royal отстранили от работы на ближайшие три месяца. Все обстоятельства продолжают выяснять.