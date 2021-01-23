Шеф-повар поделился рецептом идеальной жареной курицы

Победитель шоу MasterChef заявил, что жарить курицу надо с большим количеством масла.

«Я поливаю ее раз в десять минут в течение первого получаса, кроме последних 20-30 минут, это помогает кожице стать красивой и хрустящей», — поделился своим секретом Мартин.

Он добавил, что курице надо постоять в течение половины от того времени, сколько ее готовили. Тогда она станет еще сочнее. По словам шеф-повара, жареная курица часто получается сухой, потому что люди ее боятся недожарить и передерживают на огне. Чтобы не допустить этого, Мартин посоветовал почаще проверять ее готовность надрезами.

Одно из главных условий идеальной жареной курицы, отметил шеф-повар, — это правильный выбор самой птицы. Она обязательно должна быть хорошего качества.