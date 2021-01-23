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    23 января 2021, 10:40

    Шеф-повар поделился рецептом идеальной жареной курицы

    Андрей Иванов

    Чтобы идеально пожарить курицу, нужно в течение первых получаса готовки каждые 10 минут поливать ее маслом. После того, как мясо будет готово, блюду надо немного постоять — это сделает курицу сочной. Таким рецептом с The Daily Mail поделился шеф-повар Оли Мартин.
    Шеф-повар поделился рецептом идеальной жареной курицы

    Победитель шоу MasterChef заявил, что жарить курицу надо с большим количеством масла.

    «Я поливаю ее раз в десять минут в течение первого получаса, кроме последних 20-30 минут, это помогает кожице стать красивой и хрустящей», — поделился своим секретом Мартин.

    Он добавил, что курице надо постоять в течение половины от того времени, сколько ее готовили. Тогда она станет еще сочнее. По словам шеф-повара, жареная курица часто получается сухой, потому что люди ее боятся недожарить и передерживают на огне. Чтобы не допустить этого, Мартин посоветовал почаще проверять ее готовность надрезами.

    Одно из главных условий идеальной жареной курицы, отметил шеф-повар, — это правильный выбор самой птицы. Она обязательно должна быть хорошего качества.