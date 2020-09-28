Шеф-повар из Сербии оказался в российском СИЗО по обвинению 18-летней давности

В 2002 году Карабашевича арестовали в Сербии по обвинению в убийстве, но в течении трех лет доказать его вину не смогли и отпустили. Так как шеф-повар тесно общался с генералом Радованом Караджичем и президентом Милошевичем, то после освобождения он эмигрировал в Крым.

Но в покое его не оставили. В 2017 году суд Сербии признал Карабашевича виновным в убийстве и мошенничестве и заочно приговорил к девяти годам тюрьмы. Российские правоохранители задержали обвиняемого в 2019 году. Сейчас он находится в московском следственном изоляторе, где ждет суда.

Адвокат серба Владимир Попов заявил, что власти Сербии объясняют решение суда тем, что в 2017 годы все прошлые решения отменили. Юрист пояснил, что он не понимает, на каком основании это было сделано.

«Прошло столько лет! Уже установили, что он не причастен к убийству. В то время, когда оно произошло, Славиш находился в 250 километрах, готовил ужин на свадьбу, и все это подтвердили», — заявил он.

По словам адвоката, запрос на экстрадицию изготовили на Украине и перевели в прокуратуре без подтверждения законности происхождения документа. Все это нарушает международные нормы. При этом власти Сербии, по словам Владимира Попова, отрицают само наличие этого документа. Адвокат уверен, что все это часть политического преследования его подзащитного

«Он был начальником службы безопасности у одного из лидеров Сербии, был в друзьях у Слободана Милошевича, и знает тайны, которые сегодня еще находятся под грифом секретности. В его отношении специально создаются условия, чтобы можно было человека вывезти за границу и с ним расправиться», — рассказал адвокат.

Еще один защитник Карабашевича адвокат Александр Молохов заявил, что если серба не экстрадируют до февраля, то его могут отпустить, потому что будет достигнут предельный срок нахождения под стражей. При этом он отметил, что до 5 декабря высылки точно не будет. Президент России Владимир Путин продлили до этого срока мораторий на перемещение иностранцев.

«Мы очень надеемся на какой-то адекватный ответ от сербского уполномоченного по защите прав граждан, потому что севастопольский уполномоченный написал ему при помощи Татьяны Москальковой письмо, и мы хотим получить ответы на некоторые свои вопросы, потому что на самом деле, те документы, которые Сербия прислала, ну они в общем не выдерживают критики», — заявил Молохов.

Адвокаты Карабашевича уже подали жалобу в Европейский суд по правам человека, чтобы окончательно решить вопрос по своему подзащитному. Однако они признались, что политическое прошлое их клиента не позволяет рассчитывать на объективность европейских судей.