17 декабря 2022, 20:29
Шеф польской полиции раскрыл подробности о подаренном украинцами гранатомете
Шеф полиции Польши Шимчик: украинцы вместо использованных подарили боевые гранатометы
Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик в эфире радиостанции RMF FM прояснил ситуацию со взрывом в своем кабинете. Он заявил, что подаренный украинцами гранатомет оказался боевым, а не использованным, и выстрелил случайно, когда он переставлял его в кабинете.
«Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв», — рассказал Шимчик.
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Комендант считал, что украинцы подарили ему использованные гранатометы. Шеф полиции хотел перенести презенты в заднюю часть своего кабинета и в момент, когда он переставил вертикально один из стволов, произошел выстрел. Взрывом пробило пол и потолок помещения, пострадали два человека, коменданта госпитализировали с легкими ранениями.
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Шимчик получил подарки во время визита на Украину11-12 декабря. Он встречался с руководителями местной полиции и представителями службы по ЧС, которые и вручили взрывоопасный подарок. ЧП в кабинете главного коменданта произошло 14 декабря. Польша потребовала от украинской стороны разъяснения.
Как напомнило ИА Nation News, в польских СМИ назвали май 2023 года временем наступления войск страны на западные области Украины для проведения там референдума. По словам журналистов, такой план разработал лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Украина
Польша
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