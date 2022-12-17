Мир 17 декабря 2022, 20:29 Шеф польской полиции раскрыл подробности о подаренном украинцами гранатомете Шеф полиции Польши Шимчик: украинцы вместо использованных подарили боевые гранатометы РИА «Новости»

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Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик в эфире радиостанции RMF FM прояснил ситуацию со взрывом в своем кабинете. Он заявил, что подаренный украинцами гранатомет оказался боевым, а не использованным, и выстрелил случайно, когда он переставлял его в кабинете.

«Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв», — рассказал Шимчик.

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Комендант считал, что украинцы подарили ему использованные гранатометы. Шеф полиции хотел перенести презенты в заднюю часть своего кабинета и в момент, когда он переставил вертикально один из стволов, произошел выстрел. Взрывом пробило пол и потолок помещения, пострадали два человека, коменданта госпитализировали с легкими ранениями.

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Шимчик получил подарки во время визита на Украину11-12 декабря. Он встречался с руководителями местной полиции и представителями службы по ЧС, которые и вручили взрывоопасный подарок. ЧП в кабинете главного коменданта произошло 14 декабря. Польша потребовала от украинской стороны разъяснения.

Как напомнило ИА Nation News, в польских СМИ назвали май 2023 года временем наступления войск страны на западные области Украины для проведения там референдума. По словам журналистов, такой план разработал лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.