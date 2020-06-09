Шеф полиции Портленда уступил пост афроамериканцу

Смерть Джорджа Флойда в Миннеаполисе продолжает менять жизнь Соединенных Штатов. Глава полиции города Портленд (штат Орегон) Джами Реш заявила об отставке на фоне беспорядков. Свой пост она передала коллеге-афроамериканцу.

Шеф полиции Джами Реш написала в Twitter, что прислушалась к мнению общества.

«Полиция Портленда должна быть лидером в переменах. Они начитаются с веры. Эта перемена в руководстве идет от моего сердца. Чак Ловелл посвятил своей службе всю жизнь. Я на 100% уверена в нем и в его руководстве», — заявила она.

Местный портал Oregonian отметил, что Реш ранее подверглась критике за слабое реагирование на беспорядки в Портленде после смерти Флойда.

Афроамериканец Джордж Флойд умер в конце мая, после жесткого задержания. Полицейский наступил ему коленом на шею. В итоге мужчина умер в больнице. После этого по стране прокатились акции протеста. В некоторых местах они продолжаются до сих пор.

На днях политики из Демократической партии США почтили память Флойда. Они встали на колени. Среди них была и спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пэлоси.