Мир 07 января 2024, 10:09 Шеф Пентагона рассказал о состоянии здоровья после госпитализации Госпитализированный глава Пентагона Остин сообщил, что идет на поправку Chad Mcneeley / Dod / Global Look Press

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Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что пошел на поправку после госпитализации в больницу. Его слова привела пресс-служба ведомства.

«В ближайшее время рассчитываю вернуться к работе в Пентагоне. Рад, что начал идти на поправку», — сказал он.

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Остин отметил, что ему следовало лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.

«Понимаю волнение в СМИ. Признаю, что мог сделать больше в плане информирования общественности», — добавил министр.

Глава Пентагона не рассказал, какой у него диагноз. СМИ сообщали, что 70-летний Остин провел в отделении интенсивной терапии как минимум четыре дня. Во время его отсутствия обязанности шефа ведомства выполняла Кэтлин Хикс.

При этом издание Politico со ссылкой на источники написало, что американское Минобороны на протяжении трех дней не сообщало в администрацию президента США сведения о состоянии Остина.