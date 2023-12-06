Мир 06 декабря 2023, 18:26 Шеф Пентагона призвал конгресс продолжить поддержку Украины Глава Пентагона Остин выразил надежду, что конгресс одобрит помощь Украине Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что надеется на одобрение американским конгрессом выделения очередного пакета помощи Украине. Его слова привела пресс-служба ведомства.

«Большая часть этих денег вернется к нам в качестве инвестиций в безопасность страны и совершенствование рынка труда. Напомню, что порядка 27 миллиардов долларов поступили к нашим компаниям в виде контрактов на производство оружия», — сказал Остин.

Реклама

Глава Пентагона отметил, что США вместе с союзниками работают над облегчением производства запчастей к уже переданному Украине оружию.

«Мы упорно трудимся, чтобы сделать продвинутое производство и пакеты технической информации более доступными для Украины. Это поможет им скорее возвращать в бой важное вооружение», — добавил он.

Сенатор Крис Мерфи отмечал, что правительство США приблизилось к тому, чтобы отказаться от поддержки Украины. Президент Штатов Джо Байден отмечал, что отказ от финансирования киевского режима противоречит национальным интересам государства, писал RT.