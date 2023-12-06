06 декабря 2023, 18:26
Шеф Пентагона призвал конгресс продолжить поддержку Украины
Глава Пентагона Остин выразил надежду, что конгресс одобрит помощь Украине
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что надеется на одобрение американским конгрессом выделения очередного пакета помощи Украине. Его слова привела пресс-служба ведомства.
«Большая часть этих денег вернется к нам в качестве инвестиций в безопасность страны и совершенствование рынка труда. Напомню, что порядка 27 миллиардов долларов поступили к нашим компаниям в виде контрактов на производство оружия», — сказал Остин.
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Глава Пентагона отметил, что США вместе с союзниками работают над облегчением производства запчастей к уже переданному Украине оружию.
«Мы упорно трудимся, чтобы сделать продвинутое производство и пакеты технической информации более доступными для Украины. Это поможет им скорее возвращать в бой важное вооружение», — добавил он.
Сенатор Крис Мерфи отмечал, что правительство США приблизилось к тому, чтобы отказаться от поддержки Украины. Президент Штатов Джо Байден отмечал, что отказ от финансирования киевского режима противоречит национальным интересам государства, писал RT.
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