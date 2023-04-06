Мир 06 апреля 2023, 06:23 Шеф Госдепа раскрыл, о чем говорил с Лавровым по телефону Госсекретарь Блинкен призвал Лаврова принять план США по обмену шпиона Уилана РИА «Новости»

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США предлагали России свой план обмена осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Этот вопрос обсудили в том числе на последних телефонных переговорах с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, заявил на пресс-конференции в Брюсселе госсекретарь Энтони Блинкен. Его процитировал RT.

«Говоря о Поле Уилане, [у США] есть предложение, и оно существует уже несколько месяцев», — сказал он.

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Глава Госдепа заявил, что во время последнего разговора напомнил представителю России о плане США и попытался настоять на том, чтобы его приняли. Он также обсудил с коллегой судьбу арестованного журналиста Эвана Гершковича, назвал дело против него неправомерным и потребовал немедленно освободить.

Телефонные переговоры по инициативе американской стороны прошли 2 апреля. МИД России заявил, что Энтони Блинкен выразил уважение к решению российские властей по делу репортера, а Сергей Лавров призвал не политизировать его.

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича схватили 30 марта и отправили в СИЗО «Лефортово». Бывшего морского пехотинца Пола Уилана в 2020 году приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж. По версии следствия, он собирал секретные сведения и занимался вербовкой.