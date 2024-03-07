Мир 07 марта 2024, 02:39 Шатдаун откладывается. В США приняли проект о частичном финансировании правительства Конгрессмены США приняли проект о частичном финансировании правительства Pixabay

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Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о частичном финансировании правительства. Согласно данным итогов голосования, за проект проголосовали 339 конгрессменов.

Против выступили 85 членов палаты представителей, подавляющее большинство из них — республиканцы. Воздержались восемь законодателей.

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Законопроект выделяет 460 миллиардов долларов на финансирование части министерств и ведомств, обеспечение которых заканчивалось 8 марта. В перечень не вошел Пентагон, решение по нему и еще пяти ведомствам должны принять до 22 марта, чтобы избежать шатдауна.

Конгресс США договорился о финансировании федерального правительства до конца 2024 года. Палате представителей предстоит принять несколько законов, чтобы предотвратить коллапс в правительстве.