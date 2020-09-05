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    05 сентября 2020, 17:53

    «Шатаемся по улицам, тремся друг о друга»: Лукашенко напомнил протестующим о коронавирусе

    Алена Макаренко

    Белорусские митингующие собираются вместе, не соблюдают дистанцию и тем самым обостряют ситуацию с коронавирусом. В этом их обвинил президент Александр Лукашенко. Его процитировало РИА «Новости».
    «Шатаемся по улицам, тремся друг о друга»: Лукашенко напомнил протестующим о коронавирусе

    «Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция? Делаем все, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо», — заявил глава республики.

    Лукашенко провел совещание с членами Совбеза республики 5 сентября. В своей речи он затронул вопрос распространения коронавируса.

    «Мы находимся в центре Европы. Делаем все для того, чтобы простились с этой болезнью. У нас обстановка гораздо лучше, чем в других государствах», — сказал президент.

    Он недоволен тем, что из-за массовых акций протеста возрастает риск распространения инфекции.

    Ранее Лукашенко называл ситуацию с пандемией «коронапсихозом». В республике не объявляли карантин, не вводили ограничения для посещения общественных мест. Президент напомнил, что эпидемическая обстановка в Белоруссии намного лучше, чем в других странах Европы. Этим он предложил воспользоваться. Пока предприятия других стран не в состоянии работать, Минск может занять свободные рынки и продать свою продукцию с добавленной стоимостью.

    Политолог Сергей Михеев перечислил главные ошибки Лукашенко и оценил его шансы стабилизировать ситуацию в стране, написал «Царьград».

    После выборов президента Белоруссии 9 августа начались массовые акции протеста, участники выражают несогласие с результатами голосования. По данным ЦИК, победил баллотировавшийся в шестой раз Лукашенко, он набрал более 80% голосов.

    Новости SMI.FM