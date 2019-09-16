Шасси самолета Red Wings загорелись в аэропорту Тивата

Шасси самолета российской авиакомпании Red Wings начали дымиться во время посадки в аэропорту черногорского Тивата. Об этом сообщила пресс-служба Red Wings.

Airbus А-321, вылетевший из Москвы рейсом WZ533, приземлился в аэропорту Тивата. Из-за особенностей рельефа командиру воздушного судна пришлось применить интенсивное торможение.

В результате одно из колес основной стойки шасси перегрелось и начало дымиться. Технические службы черногорской гавани охладили колесо, и пассажиры смогли спокойно покинуть борт.

«Самолет самостоятельно проследовал на стоянку в аэропорту Тиват. Высадка пассажиров рейса WZ533 проходила спокойно, без спешки, в штатном режиме», — сообщили в авиакомпании.

Сейчас пассажиры рейса Тиват-Москва, которые должны были вылететь в столицу на этом самолете в 17:35 (по мск), находятся в гостинице. Пассажиры чувствуют себя хорошо, пострадавших нет.

В авиакомпании пока не сообщили, когда задержанный рейс WZ534 вылетит в Москву. Об этом станет известно завтра в 10:00 после открытия аэропорта и завершения регламента.