Мир 19 февраля 2023, 12:01 «Шарман, как говорится». Захарова отреагировала на слова Макрона о разгроме России Захарова: Макрон может заявлять, что против разгрома России, но Франция солидарна с НАТО РИА «Новости»

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Франция является членом НАТО, поэтому президент Эммануэль Макрон может говорить о том, что страна никогда не хотела разгрома России, однако во всех документах альянса речь идет совсем о другом. Об этом напомнила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на высказывания Макрона о том, что Франция никогда не поддержит позицию о разгроме России, в отличие от ряда восточноевропейских стран.

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«Про „никогда“. Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, почитаемого на государственном уровне, покоятся в центре Парижа», — заметила она.

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Второй момент, который отметила Захарова, касается членства Франции в НАТО. А во всех документах альянса Россию указывают в качестве противника. Поэтому, возможно, французские власти и пытались сопротивляться, однако ничего сделать не смогли и просто выразили свою солидарность с блоком, добавила представитель МИД.

«Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного: нам хотят поражения. Перехотят», — подчеркнула Захарова.

Она с иронией заметила, что в целом президент Франции, безусловно, бесценен: ведь политик открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть.

«То есть он бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развернута кампания по антиконституционной смене власти. Шарман, как говорится», — добавила представитель министерства.

Захарова призвала другие страны помнить об этом, когда другие государства будут говорить им о дружеских чувствах и объединительной повестке.