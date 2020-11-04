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    04 ноября 2020, 12:05

    «Шарли Эбдо» нарисовал кровавую карикатуру на теракты во Франции

    Дарья Морозова

    Журнал «Шарли Эбдо» показал обложку нового выпуска. На ней изображена карикатура на серию терактов, которые недавно произошли во Франции. Об этом сообщило издание «Подъем».

    Иллюстрация изображает танцовщиц «Мулен Руж» с отрезанными головами. Карикатура подписана «Франция всегда останется Францией».

    Вечером 2 ноября в центре Вены неизвестные открыли стрельбу по прохожим в районе, где расположены синагога и еврейский центр. По последним данным, не менее 15 человек пострадали в результате стрельбы в Вене, семеро получили тяжелые ранения. Погибли пять человек. Об этом сообщило местное телевидение.

    Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт. В заявлении группировки сказано, что атаку совершил Абу Дуджана Аль-Албани.

    Террористы заявили, что ранены и убиты 30 человек. Австрийские власти утверждают, что жертвами нападения стали пять человек и еще 17 были ранены. Кроме того, по данным полиции, в атаке участвовали несколько террористов.

    Также до этого вооруженный человек напал на церковь в Ницце. Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате нападения.