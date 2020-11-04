«Шарли Эбдо» нарисовал кровавую карикатуру на теракты во Франции

Иллюстрация изображает танцовщиц «Мулен Руж» с отрезанными головами. Карикатура подписана «Франция всегда останется Францией».

Вечером 2 ноября в центре Вены неизвестные открыли стрельбу по прохожим в районе, где расположены синагога и еврейский центр. По последним данным, не менее 15 человек пострадали в результате стрельбы в Вене, семеро получили тяжелые ранения. Погибли пять человек. Об этом сообщило местное телевидение.

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт. В заявлении группировки сказано, что атаку совершил Абу Дуджана Аль-Албани.

Террористы заявили, что ранены и убиты 30 человек. Австрийские власти утверждают, что жертвами нападения стали пять человек и еще 17 были ранены. Кроме того, по данным полиции, в атаке участвовали несколько террористов.

Также до этого вооруженный человек напал на церковь в Ницце. Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате нападения.