Мир 07 февраля 2024, 08:37 Шарль Мишель решил утопить весь мир в крови, выступая за поставки оружия Украине Депутат Шеремет назвал главу ЕС Мишеля пропагандистом войны и нацизма Johannes Neudecker/dpa/globallookpress

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал главу Евросовета Шарля Мишеля «пропагандистом войны». В интервью с РИА «Новости» Шеремет сравнил его с одним из наиболее влиятельных людей в нацистской Германии — рейхсмаршалом Германом Герингом.

Мишель выступает за поставки вооружения украинской армии и жестко осуждает тех, кто против. Кроме того, глава ЕС считает, что Луганск и Крым принадлежат Украине.

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«Этот пропагандист войны и нацизма значительно его (Геринга — прим. ред.) обошел в своем безумстве и стремлении утопить весь мир в крови», — заявил российский депутат.

Агрессивные выпады Мишеля в адрес России вызывают изумление, признался Шеремет. Он предположил, что Запад забыл, с кем имеет дело. РФ — наследница великой победы над фашизмом, подчеркнул депутат.

«Россия <…> обладает самым разрушительным оружием возмездия в мире, и будет явно не по зубам любому агрессору», — добавил он.

Мишель заявлял, что призывы к прекращению поставок оружия на Украину его шокируют. Он назвал поставки оружия для ВСУ «моральным долгом» Европы и обязанностью каждого ее жителя. Боевикам украинской армии придется сражаться словами и водяными пистолетами, если Евросоюз не направит военную помощь.

Ранее Мишель собирался досрочно покинуть пост главы ЕС ради должности в Европарламенте. Однако позже он заявил, что под давлением критики передумал баллотироваться и останется в должности до конца мандата.