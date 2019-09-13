Шар подняли над улицей Президент-стрит. Фигура одета в деловой костюм с красным галстуком, в руках мобильный телефон. Крыса выглядит как бизнесмен. Рядом с шаром местные жители установили плакат с лозунгом «Борись с фашизмом — останови Трампа!».

Помимо этого, демонстранты и противники американского лидера предложили переименовать Президент-стрит в проспект Барака Обамы в честь прошлого главы государства.

Трамп прибыл в Балтимор в четверг, 12 сентября. Это первый его визит в независимый город в качестве президента, чтобы выступить перед своими сторонниками и конгрессменами-республиканцам. Перед его прибытием местные жители провели многочисленные акции протеста.

Трамп неоднократно критиковал сенатора от Мэриленда Элайджу Каммингса. О крупнейшем городе штата — Балтиморе, — он говорил: «кишит крысами». Демократы объяснили такие высказывания тем, что Каммингс отвечает за расследования против президента и членов его семьи. Помимо этого, Каммингса не устраивает расистские настроения Трампа. Сенатор — афроамериканец, как и большая часть его электората (65% населения Балтимора), напомнила «Газета.ru».