  • Шар в виде Трампа-крысы установили в Балтиморе в честь визита лидера США — фото

    13 сентября 2019, 12:48

    Ольга Чеснокова

    Жители американского Балтимора подготовились к визиту президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и надули на главной улице шар в его честь. Фигура представляет собой главу государства в образе крысы. Такие ассоциации возникли неспроста: жители города, большая часть из которых — афроамериканцы, не забыли слова Трампа о том, что город «кишит крысами». Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на CBS.

    Шар подняли над улицей Президент-стрит. Фигура одета в деловой костюм с красным галстуком, в руках мобильный телефон. Крыса выглядит как бизнесмен. Рядом с шаром местные жители установили плакат с лозунгом «Борись с фашизмом — останови Трампа!».

    Помимо этого, демонстранты и противники американского лидера предложили переименовать Президент-стрит в проспект Барака Обамы в честь прошлого главы государства.

    Трамп прибыл в Балтимор в четверг, 12 сентября. Это первый его визит в независимый город в качестве президента, чтобы выступить перед своими сторонниками и конгрессменами-республиканцам. Перед его прибытием местные жители провели многочисленные акции протеста.

    Трамп неоднократно критиковал сенатора от Мэриленда Элайджу Каммингса. О крупнейшем городе штата — Балтиморе, — он говорил: «кишит крысами». Демократы объяснили такие высказывания тем, что Каммингс отвечает за расследования против президента и членов его семьи. Помимо этого, Каммингса не устраивает расистские настроения Трампа. Сенатор — афроамериканец, как и большая часть его электората (65% населения Балтимора), напомнила «Газета.ru».