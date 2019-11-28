Парламентарий призвал Украину сесть за стол переговоров и совместно найти пути решения проблемы.

«Если они (пути решения проблемы. — Прим. ред.) будут найдены, то контракт будет, если не будут, то контракта не будет. Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит. „Газпром“ уже объявил льготные условия для Украины. Решение Украины — согласиться или нет», — сказал Ананских, добавив при этом, что надо искать «взаимоинтересные условия».

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Парламентарий также указал на то, что вопрос о транзите газа корректно рассматривать с коммерческой точки зрения. Под этими коммерческими условиями подразумеваются оптимальные условия для обеих сторон, пояснил Ананских.

Накануне украинский премьер Алексей Гончарук на брифинге для журналистов заявил, что новый газовый контракт с Россией должен отвечать двум условиям. Его необходимо заключить по европейским правилам, и он будет долгосрочным.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в свою очередь заявил, что Украина не будет перекрывать газовый вентиль, даже в том случае, если с Россией не будет подписан новый контракт.

При этом Витренко ранее говорил, что если к началу 2020 года у России и Украины не будет контракта на транзит газа, но продолжатся физически поставки, Киев будет закачивать голубое топливо в свои подземные хранилища (ПХГ) как газ неопределенного собственника.

«Чтобы всех успокоить — Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. […] Мы просто говорим — не переживайте. Даже в такой ситуации газ будет терпеливо ждать своего хозяина», — сказал Витренко в интервью Deutsche Welle, фрагмент из которого приводит РИА «Новости».

Он также отметил, что мощность украинских подземных хранилищ газа составляет от 25 до 30 миллиардов кубометров.