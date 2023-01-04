Мир 04 января 2023, 13:54 Шантаж Запада назвали способом заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией Член совета при Путине Безпалько: Запад ради диалога Украины с РФ лишит Зеленского всего Официальный сайт президента Украины

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Западные страны способны заставить пойти президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией, пригрозив ему прекращением материальной и гуманитарной помощи. Об этом Ura.ru заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Запад вполне способен поменять риторику Зеленского и всех, кто находится около него. Украина полностью зависима от западных поставок. В военном, энергетическом, финансовой и экономическом плане», — сказал он.

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Безпалько отметил, что стоит Западу пригрозить прекращением помощи, Украина окажется на краю пропасти, так как она не является независимой страной.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не отказывается от диалога вокруг Украины. Глава государства подчеркнул, что власти действуют в правильном направлении, стремясь защитить национальные интересы страны и ее граждан, писал RT.

Президент Зеленский называл восемь основных задач для украинской дипломатии в 2023 году, но в их числе не оказалось повестки мирных переговоров с РФ.