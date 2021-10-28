Шансы вступления Украины и Грузии в НАТО оценили в США

Директор Kissinger Associates Томас Грэм прокомментировал возможность вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в обозримом будущем. По его словам, у этих стран пока нет шансов попасть туда, а все рассуждения об этом лишь сигнал России, что два государства остаются в зоне интересов Запада. Об этом написало издание Евразия.Эксперт.

«Шансы Украины или Грузии вступить в НАТО в следующем десятилетии стремятся к нулю», — процитировало «Утро.ру» слова Грэма.

Эксперт указал, что НАТО при этом заинтересовал в диалоге с Россией. По словам Грэма, в Брюсселе осознали, что Совет Россия — НАТО, который приостановил работу после 2014 года, давал возможность вести диалог по многим вопросам безопасности.

В октябре глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины и Грузии в НАТО — это не вопрос завтрашнего дня.