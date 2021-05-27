Шансы вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы «Белавиа» оценили

Авиакомпания «Белавиа» обязана вернуть деньги за билеты пассажирам, которые не смогут улететь в Европу после отмены некоторых рейсов. Об этом в беседе с «360» заявил юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

«Авиакомпания обязана вернуть денежные средства [за билеты] в полном объеме. <…> Белорусские судьи будут очень жестко относиться [к взысканию денег с "Белавиа"]. <…> Потребитель по белорусскому законодательству имеет право получить денежные средства обратно», — объяснил ситуацию собеседник.

Ранее стало известно, что в офисах «Белавиа» выстроились очереди желающих сдать или поменять билеты после отмены полетов в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград до 30 октября.

Такое решение авиакомпания приняла после ограничений со стороны своих коллег-перевозчиков и руководства некоторых стран ЕС. На запрет пролетов над территорией Белоруссии и остановку авиасообщения с республикой в Европе решились после экстренной посадки самолета ирландской компании Ryanair в Минске из-за сообщения о бомбе. Это произошло 23 мая. Лайнер летел из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его арестовали в аэропорту по обвинению в уголовных преступлениях.

Страны G7 осудили Белоруссию из-за принудительной посадки самолета Ryanair.