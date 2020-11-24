Шансы Украины «захватить» Крым высмеяли в Болгарии

Болгарская газета выпустила статью с мнением китайских аналитиков о возможности Украины «захватить» Крым. Публикация собрала большое количество комментариев жителей страны, высмеивающих планы Киева.

Статья с рассуждениями китайцев вышла в болгарской газете «Факты». По словам иностранных экспертов, Украина не обладает достаточной решительностью и силами, чтобы провести столь сложную военную операцию. Кроме того, западные партнеры не одобрят подобный шаг Киева, а Москва жестко ответит на посягательство на территорию своей страны. Автор статьи подчеркнул, что население Крыма считает себя частью России, поэтому полуостров все равно бы вышел из состава Украины.

Читатели издания высмеяли слова о возможном захвате украинской стороной Крыма. Также болгары высказались о планах повоевать с Россией.

«Был уже один такой „блицкриг“ против России, потом тысячи немцев „развлекались“ в Сибири», — написал один из читателей.

«Для киевских фашистов война против России равносильна самоубийству! Даже американцы на это не решаются», — поддержал другой.

«Даже в компьютерной игре воевать с Россией — плохая идея. Смотрите „Машу и Медведя“ и не дергайтесь», — отметили под публикацией.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Тогда на полуострове провели референдум, а на Украине произошел государственный переворот со сменой власти.