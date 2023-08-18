Мир 18 августа 2023, 09:39 Шансы Украины победить в конфликте оценили как близкие к нулю Западный аналитик Дэвис: у Украины почти нет путей для победы над Россией РИА «Новости»

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Контрнаступление ВСУ оказалось не таким удачным, как рассчитывали киевский режим и Запад. Небольшое продвижение украинской армии не идет в сравнение с ее потерями. Таким образом, у Украины практически не осталось путей для победы. Такое мнение высказал американский обозреватель Дэниел Дэвис. Его слова привело «Военное обозрение».

По данным американской разведки, в апреле 130 тысяч украинских военнослужащих были ранены и убиты. За время контрнаступления эти цифры только возросли. Эксперт считает, что такие потери невозможно восполнить.

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Дэвис отметил, что армии нужны здоровые мужчины. Однако они либо сбежали с родины, либо откупились от мобилизации.

«С потерями, уже понесенными за почти полтора года интенсивных боевых действий, и неспособностью текущего наступления достичь даже промежуточных целей очень мало шансов, что Украина сможет создать новый наступательный потенциал в обозримом будущем», — заявил обозреватель.

По его мнению, таким образом, у киевского режима почти нет путей для победы над ВС России. Ранее капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо сказал, что разведка его страны сделала ошибочные заключения о конфликте на Украине. Штаты неправильно оценили российские военные силы.