Мир 15 апреля 2023, 15:38 Шансы Украины на возвращение Крыма оценили в США Бывший советник Пентагона Макгрегор счел, что у Украины нет шансов захватить Крым РИА «Новости»

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Украинские боевики не смогут захватить Крым. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов», — отметил эксперт.

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Он сравнил разговоры о возврате полуострова с обсуждением мнимого возврата свободы и справедливости.

Полковник в отставке назвал Украину деспотичным государством, устройство которого напоминает однопартийную фашистскую модель.

Ранее американские СМИ узнали, что ВСУ в союзе с Североатлантическим альянсом начали разработку плана по захвату Крыма. Для этого украинское боевики собираются использовать западное оружие.

Политический обозреватель газеты The American Conservative написал о планах президента Украины Владимира Зеленского в отношении Крыма как о нереалистичных и безумных.