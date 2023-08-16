Мир 16 августа 2023, 21:35 Шансы Украины на возвращение Крыма назвали иллюзорными Экс-президент Франции Саркози назвал иллюзией идею Украины вернуть Крым РИА «Новости»

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Идея Украины вернуть Крым в свой состав иллюзорна. Такое заявление в интервью газете Le Figaro сделал бывший президент Франции Николя Саркози.

Он подчеркнул, что попытки вернуться в прошлое, чего добивается Украина, уже невозможны.

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«Когда речь идет Крыме, который до 1954 года был российским и где большинство населения всегда чувствовало себя русским, я считаю любой шаг назад иллюзорным», — заявил Саркози.

Бывший президент Франции добавил, что для подтверждения существующего статуса полуострова необходимо провести новый референдум под строгим контролем со стороны международного сообщества.

Политик добавил, что такие же голосования нужно провести и в новых регионах России. Это позволит окончательно закрыть вопрос перед Украиной, если она действительно хочет завершения боевых действий.

В 2015 году на посту президента Франции Николя Саркози сравнивал присоединение Крыма с частичным признанием Косова. Он подчеркивал, что нельзя признавать независимость одной территории и отказывать в этом другой.

Отказ Украины от Крыма может стать условием для завершения конфликта. Такую идею высказал политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак. Он пояснил, что если офис Зеленского пойдет на такой шаг, то это остановит регулярные удары по территории страны, а также сохранит независимость Украины.