Мир 18 июля 2023, 20:41 Шансы Украины на паритет с Россией по истребителям оценили в Пентагоне Генерал США Милли: нужны миллиарды долларов для паритета ВСУ и России по истребителям Викимедиа

Читать 360tv в

Годы обучения пилотов и огромные объемы финансовых вложений потребуются, чтобы довести Воздушные силы Украины до показателей российской армии. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.

Он пояснил, что десять F-16 обойдутся в два миллиарда долларов. При этом в распоряжении российских военных находятся сотни истребителей четвертого и пятого поколений.

Реклама

«Если мы попытаемся довести до паритета с Россией — один к одному, два к одному, — то нужно говорить о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов и техников для обслуживания и достижения необходимого уровня финансовой поддержки», — заявил Милли.

Представитель Пентагона пояснил, что в таких условиях США сосредоточили свои усилия на обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил сообщил о передаче Минобороны очередной партии сверхманевренных истребителей Су-35С. Глава правительства подчеркнул, что работа над следующими самолетами уже началась.

Кроме того, авиационные предприятия оборонно-промышленного комплекса получили задание увеличить объемы производства истребителей пятого поколения Су-57.

Накануне газета The Asia Times в своем материале об усилении украинских систем противовоздушной обороны за счет западных поставок уточнила, что на каждые 15 истребителей ВСУ российская армия может поднять в воздух до 100 боевых самолетов.