Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными | 360°

Мир 15 октября 2022, 20:54 Поделиться Telegram

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Viber Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными Вице-премьер Стефанишина: Украине еще далеко до согласия США на поставки ракет ATACMS РИА «Новости»

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Вице-премьер Украины Ольга Стафанишина отреагировала на отказ США от поставок ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. По ее словам, Киев далек от поставок американского дальнобойного оружия, сообщило издание Newsweek.

Накануне стало известно, что Соединенные штаты ответили отказом на просьбу передать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров. Такое решение американские власти приняли на фоне разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму.

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Как отметила Стефанишина Украине еще придется долго ждать согласия Вашингтона на поставки ракет ATACMS. При этом она напомнила, что власти смогли добиться определенного прогресса при обсуждении номенклатуры военной помощи с США.

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Ранее Пентагон сообщил, что в новом пакете военный помощи Украине будут боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды. Также ВСУ получат пять тысяч противотанковых орудий, более 200 транспортных средств и два миллиона патронов.

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